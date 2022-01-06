2021年底，西安爆發大規模的新冠肺炎疫情，導致需要透過封城管理方式來排查病毒來源，這是中國大陸自去年武漢封城以來最為嚴重的一次疫情傳播。正巧在疫情爆發之前，記者有幸在疫情爆發前受邀前往參訪由西安民間人士王勇超院長窮畢生一己之力，保護和搶救民族民間文化的關中民俗藝術博物院，王勇超院長30多年來共搶救石碑、栓馬樁等5,000餘件，名人字畫3,000餘幅，木雕及其他藏品2,000餘件，以及100多所典型民居，終在2018年中國西北旅遊行銷大會暨旅遊裝備展上入圍〃神奇西北100景〃，並獲國家AAAA景區的殊榮。

民間收藏規模最大的拴馬樁 成為黃土高原最美的風景

關中民俗藝術博物院坐落在秦嶺終南山世界地質公園中心地帶和隋唐佛教聖地南五臺山腳下，占地493.88畝、規劃建築面積10.8萬平方米。博物院收藏的拴馬樁、飲馬槽、石人、石獅、石龜等石雕藝術品12,000多件，特別是雕刻精美、形態萬變被譽為“地上兵馬俑”的8,600多根精美的拴馬樁特別引人注目，精美的石雕工藝極大地豐富了中國民間石刻藝術寶庫，為中華民族文化遺產增添了重要內容，是中國北方關中地區數千年來多民族生存和文化交流融合的歷史見證，形成了民族文化的基因倉和標本庫。這些拴馬樁大都用青石雕刻而成，集中在一起，規模宏大，陣容非凡，凸顯威猛之勢，令人驚歎。它們的造型豐富，人物形象基本以胡人為主，其中十幾件胡人婦女形象的拴馬樁更是引人注目，代表了當時文化中進步的人文關懷與男女平等思想，也充分證明了宋明時期，我國西北各民族在關中地域的不斷征戰、遷徙和文化的融合。這些拴馬樁不僅是我國一流的石刻藝術珍品，更是研究我國宋明時期西北民族歷史的實物。

拴馬樁博物館內收藏8600多根拴馬樁，數量驚人。(圖/方偉光提供)

台腳下台商黃麗卿母子 在西安實現田園夢想

離開關中民俗藝術博物不遠處，在秦嶺五台山腳下的台溝村有幾位台商在這裡落地生活，年逾六旬的台商黃麗卿來西安已經18年了，2015年，她放下了快餐的生意，來到西安市長安區台溝村，租了個農家小院，開始了自己的田園生活。2003年，黃麗卿便來到西安從事台式快餐，她也是第一個把台灣鹵肉飯帶來陝西的台商。那年，她帶著12萬新台幣隻身從新北蘆洲來西安創業，在高新路糜家橋開起了古城首家鹵肉飯速食店“御上便當”。這家開在鬧市區的台灣小吃，很快就憑藉著獨特的味道和經濟實惠的優勢，“俘獲”了老陝的味蕾。在她的辛勤經營下，鹵肉飯生意越做越大，又分別在小寨和高新四路開了分店，客流不斷增多，類似的台灣小吃也逐漸出現在西安的街頭巷尾。黃麗卿說，雖然自己如今已經退休不再做生意，但十多年來，她親眼見證了大陸市場經濟的發展變化，她表示當初西安市民都不知道什麼是鹵肉飯，台灣人來此創業的也很稀少。但如今，西安城裏到處都是台灣小吃，台商們也越來越覺得這就是自己的家。在黃麗卿的熱心聯繫下，又有五、六位台商也租下了農家小院，大家聚在小院裏，一起聊天，喝茶，讀書，恬淡在此悠遊歲月、度享晚年。總而言之，他們已把西安視為創業的熱土、安居的樂園和心靈的寄託。

台北蘆洲的台商黃麗卿在西安五台山腳下寓所享受退休的快意生活。(圖/方偉光提供)

受到母親的影響，原本在台北從事互聯網的二兒子謝進瑞也選擇到西安來創業：海鯛魚陸養，該專案是引入優質彩虹鯛魚種，經由台灣專家團隊獨家研發的技術，將淡水養殖的鯛魚，經由體質轉化成為無污染、高經濟價值的綠色養殖技術，目前已經實驗成功，預計2022年春天籌備產品發佈會。