大陸央廣網報導，數位人民幣APP近日升級更新，微眾銀行（微信支付）數位人民幣錢包隨之上線。經前期多階段可控試點後，騰訊開始為使用者提供數位人民幣服務。

用戶實名開通微眾銀行（微信支付）數位人民幣錢包後，可以使用數位人民幣APP或微信進行支付。

實名開通用戶的微信支付「錢包」頁面新增「數位人民幣」入口，微信「收付款」頁面新增「使用數位人民幣付款」選項。透過微信掃一掃數位人民幣收款碼，或向商家出示微信的數字人民幣付款碼，使用者就能便捷地支付數字人民幣。

據報導，北京冬奧村計畫於1月27日開村，數位人民幣將在北京冬奧會的相關場景展開試點。

前不久，數位人民幣(試點版)App上架各大安卓應用商店和蘋果AppStore。

據官方指出，數字人民幣(試點版)App是中國法定數位貨幣――數位人民幣面向個人使用者展開試點的官方服務平台，提供數位人民幣個人錢包的開通與管理、數位人民幣的兌換與流通服務。

目前，數位人民幣面向深圳、蘇州、雄安、成都、上海、海南、長沙、西安、青島、大連以及冬奧會場景（北京、張家口）等11個地區展開試點。