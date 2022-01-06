一名小學老師透露，在通訊軟體上開了家長群組，本意是想讓家長與老師的溝通更順暢，也讓工作忙碌的家長可了解孩子在校表現。怎料，不少女性家長來反映說「有爸爸私聊講黃色笑話騷擾！」為此，她決定移除群裡所有的爸爸，沒想到隨後竟有家長來反映說，群裡有媽媽加了她們以後開始直銷，讓他們感到很困擾，也讓原PO頓時心灰意冷地說「難道孩子們的教育不比你們獵豔、推銷做生意來的重要嗎？」

一名自稱是小學老師的網友在臉書社團《匿名公社》發文表示，她在通訊軟體上創立班級的家長群組，本意是想讓家長可以透過群組了解小孩在學校的表現，並提供一個暢通的師生溝通管道，但卻被有些人拿來做「不正經」的事情。

該網友透露，前段時間不少女性家長反映「有學生的爸爸私下加學生媽媽私聊」，還發送有顏色的笑話，甚至想約對方出來見面；因此她決定將群裡所有的爸爸都移除，只留下媽媽們，本來以為這樣極端的做法，可以讓家長群組回歸到本來創立的目的，不料，沒過多久又出事了。

該網友指出，不少媽媽家長來反映說，被群裡其他的家長加入好友，對方開始連珠炮似的，向她推銷直銷產品，讓她聽了心灰意冷直呼「難道孩子們的教育不比你們獵豔、推銷做生意來的重要嗎？」

家長們超扯的舉動，引起網友熱烈討論，「臉皮不是普通的厚欸」、「這也太瞎了吧」、「我女兒的家長群中，就有個爸爸一直在到處約，只要發現是單親媽媽，就非常積極，但問題是他是有老婆的，眞替他女兒感到難過」、「這麼飢不擇食的家長會教出怎樣的下一代？心寒」、「防不勝防，老師眞的辛苦了」。