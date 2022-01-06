有「城市中的花園」之稱的寒舍艾麗酒店，旗下THE TERRACE大廳酒吧首次與知名香氛品牌SABON跨界攜手合作，於1月7日至2月28日期間推出「甜醉漾采」SABON聯名香氛調酒暢飲活動，雙人打卡價1299元+10%，享兩小時無限暢飲。調酒師林佳賢Andrew精彩揉合酒飲食藝與香氛美學，將SABON的PLV、玫瑰茶語、香蘋薰衣草等十款人氣香氛幻化為獨具風格的同名調酒，打造視覺與嗅覺的雙重感官饗宴。

為慶祝SABON創立25週年，點用雙人暢飲即贈送「SABON香氛體驗禮」乙份，包含沐浴油、身體乳液、臉部磨砂膏以及SABON百元折價券乙張。

THE TERRACE調酒師透過敏銳的嗅覺與觸覺，細心感受每一款SABON常態香氛的獨特性，重新解構香味的組成，巧妙玩轉各式基酒、食材、裝飾物、酒杯款式等元素，由裡至外的細膩層次香味，賦予調酒嶄新面貌，激盪出令人驚豔的創意火花！同時，精心設計「香氣之鑰」試香儀式，由專人位上呈獻試香鑰匙架，在每一把復古造型的鑰匙噴灑上SABON香水，賓客試聞後點選令自己心動的同名調酒，開啟香氛沉醉之旅。

寒舍艾麗酒店行政主廚陳明烽亦為活動設計全新義式佐酒小食「主廚特製拼盤」590元+10%，一嚐酥炸義式番紅花燉飯球、炙烤辣味透抽、瑪達底拉香腸乳酪捲與馬鈴薯脆片，以及廣受賓客好評的松露黃金薯條、水牛城辣雞翅、酥炸花枝圈等多道小食，每道420元起+10%，活動期間特享買一送一。

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