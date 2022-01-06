人民幣兌美元中間價6日報6.3728，較上日6.3779，升51點或0.08％。在岸人民幣（CNY）開盤走跌，報6.3711。

在岸人民幣10：22報6.3700，較上日夜盤收盤貶61點，貶幅0.0959％。離岸人民幣（CNH）報6.3749，貶20點，貶幅0.0319％。

路透5日引述交易員指出，美國聯準會升息預期支撐美指走勢，而春節前境內外匯市場供求狀況料有利於人民幣，預計短期匯價維持區間波動，等待結匯需求繼續消化。

招商證券宏觀分析師劉亞欣分析，人民幣匯率存在春季躁動，2022年開年人民幣匯率可能繼續維持目前的強勢。

她在報告中指出，發達國家聖誕購物季帶來的貿易順差季節變化，春節前企業財務結算和員工發放獎金等用途使得歲末年初外匯供給較強，而疫情爆發後境外旅行相關的外匯需求下降，可能進一步凸顯出年初外匯供給的充裕，從而使得人民幣匯率表現更為強勢。