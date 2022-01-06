6日東北季風增強，雲嘉南以北地區位在迎風面，擴散條件良好；高屏地區位於下風處，污染物有累積情形。依10時監測結果，宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖地區為「普通」等級；高屏空品區及金門地區為「橘色提醒」等級。

依監測資料示，6日受東北季風增強及南方雲系北移影響，中部以北位於迎風面且有雨，擴散條件轉佳，高屏地區位於下風處，污染物較易累積。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來一周，6日鋒面通過及東北季風增強；7日至9日受東北季風影響，迎風面擴散條件好轉，下風處稍易有污染物累積；10日東北季風稍減弱，中南部地區擴散條件稍轉差；11日東北季風再增強，迎風面地區擴散條件佳，下風處易累積污染物。