NBA克里夫蘭騎士球員特里斯坦湯普森（Tristan Thompson）與「卡戴珊家族」中的三姐科勒卡戴珊（Khloe Kardashian）交往多年，共同育有一名女兒，儘管男方卻屢次出軌，科勒為了給女兒完整的家庭仍選擇原諒，但沒想到這次男方這次除了承認自己再度出軌，也確定多了一名私生子，讓眾人相當傻眼。

湯普森的私人教練瑪拉莉尼可，先前曾公開她與湯普森的訊息記錄，告知他自己已經懷孕，但男方卻對她撂下狠話表示「如果妳覺得生下小孩能讓妳發財，那就大錯特錯了！因為我打完這個賽季就會退役，你能從一個失業者的手上得到什麼」，在網路上掀起軒然大波；瑪拉莉尼可先前接受媒體採訪時，還提到孩子是在3月份湯普森的生日派對時懷上的，當時男方正在與科勒交往，卻背著她與瑪拉莉尼可發生關係，再度引起爭議。

沒想到過了一陣子之後，湯普森便在近日於IG的限時動態上發文，透露自己去做了親子鑑定，確認私人教練瑪拉莉尼可於去年12月1日所誕下的兒子也是他的孩子，因此兩人決定共同撫養。文中湯普森也向多次原諒他的科勒道歉，並表示他之所以這麼做不是因為不尊重她，反而是因為對她充滿愛與敬意才做出的決定，讓網友看到後相當傻眼，認為他根本就是利用科勒的心軟反覆傷害她，引起眾人撻伐。

事實上，湯普森2019年時也曾爆出偷吃辣模喬丁伍茲（Jordyn Woods），而她還是科勒親妹妹凱莉珍娜（Kylie Jenner）的閨密，讓科勒相當心痛，但知情人士透露科勒為了給女兒一個完整的家庭還是選擇原諒湯普森，沒想到湯普森依然慣性劈腿，讓不少人相當搖頭。