瑞昱(2379)去年營收登頂、衝上千億元大關，日系外資表示，看好今年瑞昱受惠WiFi 6、2.5G乙太網路以及10G PON的規格升級趨勢，全年營收依舊有機會呈現兩位數增長，故維持瑞昱優於大盤評等。

瑞昱2021年12月營收91.78億元、年增加34.19%、月減少0.08%；累計第四季營收為273.7億元，季減少5.6%、年增加23.8%；瑞昱累計2021年全年營收衝破千億元大關、達1005億元，年成長35.7%，創下歷史新高。

日系外資表示，瑞昱去年第四季營收表現有受到年終存貨管理影響，該狀況會在今年第一季趨緩，本季瑞昱可望有反季節性的表現，預計單季營收落在282億元、年增長21%。

展望2022年，日系外資表示，看好自去年下半年起市場需求由消費性轉向商用市場，有利於瑞昱延續動能，儘管預計2022年科技產業存在庫存修正風險，但相信瑞昱的業務將具有彈性，全年營收仍有兩位數成長空間，主要動能來自於WiFi 6、2.5G乙太網路以及10G PON的規格升級趨勢。預計WiFi 6在個人電腦和路由器的市占率將由2021年的20~30%成長到至2022年的50~60%，此外，其WiFi 6E產品將在2022年逐漸增加，進一步增加其WiFi的平均售價產品。除此之外，預計瑞昱TWS(無線藍芽耳機)和其他藍芽也會相較去年成長，均有助於減緩居家辦公/遠距教學需求放的影響，故現階段維持瑞昱優於大盤評等。