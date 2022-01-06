國鼎生技(4132)新冠口服新藥達標，股價飆漲67%，交易8分鐘立即啟動熔斷機制，多頭買盤向興櫃生醫靠攏，台睿(6580)、法德藥(4191)漲幅都超過15%，因華(4172)、金萬林(6645)、禾生技(4194)等漲幅在5~8%不等，而昱厚生技(6709)、泰宗(4169)、路迦生醫(6814)也紛紛跟漲。

國鼎生技新冠肺炎口服新藥Antroquinonol二期臨床試驗解盲宣布達標，2022年1月將會先向美FDA提出pre-EUA申請，預計4月正式提出緊急授權(EUA)申請。今日股價以155.5元開出，隨後噴出暴漲67%，一度衝上237元，交易只有8分鐘就啟動熔斷機制，股價停在234元，上漲92.5元。

國鼎董事長劉勝勇在昨(5)日下午的重大訊息記者會表示，口服藥物治療新冠肺炎二期解盲已經達標，這相當了不起。對於未公布代表統計學上意義的P值，總經理蘇經天表示，目前尚未收到完整數據、CSR。接下來的三期臨床試驗，初步規劃會延續二期臨床試驗，定位會更加清楚，包括突破性感染等。