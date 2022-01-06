以經營手搖飲品牌「歇腳亭」崛起的聯發國際(2756)鎖定高毛利市場積極布局，主力的美國市場今年首季總店數可望拓增至131家，且尚有40家籌備開店中。同時，公司亦插旗中東市場，已與石油大國科威特合作夥伴完成簽約，成為首家進軍當地的國際連鎖手搖茶品牌。

聯發國際以「全球化經營、在地化操作」策略因地制宜、逐步深耕布局，目前以北美、香港和台灣為主力市場，全球門市已超過350家。其中，深耕多年的美國為主力市場，目前已跨足21州、開出超過124家門市，為美國市占率稱冠的台灣手搖茶品牌。

聯發國際指出，「歇腳亭」在美國採單店加盟模式拓展、鎖定白人為主的在地客群，可使公司獲得更多營收、並能及時回饋市場需求。美國「歇腳亭」的手搖飲品售價達約5～7美元，1家店獲利可抵其他市場區域加盟的5～8家店，使北美地區對集團營收貢獻達58％。

聯發國際表示，美國「歇腳亭」在美國深耕多年，目前超過7成加盟主及5成消費者為非華人。由於門市獲利能力佳、同店業績成長率高，加盟主的續約率高達9成以上，開立複數店加盟主比例亦超過5成。

聯發國際總經理賴柏宇表示，今年將持續深耕美國，即便因當地法規嚴謹、平均開出一家店需費時6～8個月，但在去年提前部署下，預計首季美國總門市家數可望拓增達131家。同時，目前籌備開店家數已超過40家，預期年底將擴大跨足全美25州。

同時，聯發國際亦將「歇腳亭」拓展至中東市場，已在全球黃金之城杜拜開出4家店，成功提升品牌知名度。看好中東的消費市場崛起、珍珠奶茶文化席捲年輕人，聯發國際已與科威特合作夥伴完成簽約，為目前唯一進軍科威特的國際連鎖手搖茶品牌。

科威特近年受疫情和油價震盪衝擊，當地政府透過大量投資建設提升經商環境、逐步走向後石油時代。隨著疫苗覆蓋率提升，科威特經濟自去年下半年逐步復甦，今年經濟成長率估逾3％，聯發國際希望藉此在石油大國挖掘手搖茶產業新商機。