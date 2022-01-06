工紙大廠榮成(1909)受紙價持平、能源成本墊高影響，2021年12月稅前獲利降至近4月低點，不過去年第四季營運仍顯著回升、稅前獲利雙位數「雙升」，使去年全年歸屬母公司稅前淨利30.77億元、年增達1.79倍，稅前每股盈餘（EPS）2.41元，雙創歷史第三高。

榮成股價去年9月底觸及29.75元波段高點後拉回，近期於23.35～25.05元區間盤整，今（6）日小幅開低後翻紅、上漲1.05％至24.05元，早盤於平盤附近小幅震盪。三大法人本周迄今合計賣超1670張，但昨日轉為買超103張。

榮成公布2021年12月自結合併營收52.35億元，月減1.75％、年增18.46％，創同期新高、歷史第五高，惟營益率4.36％，降至近1年半低點，使歸屬母公司稅前淨利1.31億元，月減58.35％、年減47.34％，稅前每股盈餘0.1元，均為近4月低點。

不過，榮成2021年第四季自結合併營收創158.41億元新高，季增1.38％、年增22.75％，營益率7.06％，優於去年第三季6.26％、低於前年同期8.16％。歸屬母公司稅前淨利7.68億元，季增達21.41％、年增達10.81％，稅前每股盈餘0.6元，優於去年第三季及前年同期。

累計榮成2021年全年自結合併營收創565.7億元新高、年增達36.48％。營益率7.69％，優於前年5.49％、創近4年高點。歸屬母公司稅前淨利30.77億元、年增達1.79倍，稅前每股盈餘2.41元，遠優於前年0.9元，雙創僅次於2016、2017年的歷史第三高。

榮成去年第四季旺季營收顯著回升，表現優於投顧法人預期，但海運塞港缺櫃、中國大陸能耗雙控等因素干擾出口，使中國大陸旺季需求熱度不如前年，工紙漲勢去年12月提前熄火降溫，加上能源成本顯著墊高，利差收斂使12月及第四季營益率低於預期。

不過，由於中國大陸「禁廢令」去年起徹底落實，先前苦於進口廢紙配額不足的榮成，得以與玖龍、理文等當地紙廠獲得相同競爭條件，加上疫情推升工紙紙箱需求，使全年整體營運仍見顯著復甦，回升至近4年高點、稅前獲利改寫歷史第三高。

展望後市，榮成規畫在湖北榮成新增1台紙機，並在台灣、兩湖及兩浙擴增綠色包裝廠，預期至2024年造紙及綠色包裝年產能，將分別較2021年增加45萬噸及7.15億平方公尺，由於未來3年紙箱布局將有突破性大躍進，增加的61％產能將挹注未來成長動能。

投顧法人認為，隨著春節庫存回補放緩、中國大陸消費動能因疫情趨緩，龍頭廠帶頭下調紙價，使紙業提前步入淡季，將榮成去年每股盈餘預期調降4.83％、估約1.97元。不過，考量可與當地龍頭廠公平競爭，且具再生漿產能製造高階紙品，故維持買進評等、目標價28元。