桃園市環保局在金嗓歌友會附近消毒。(呂筱蟬攝)

桃園市金嗓歌友會跨年夜確診者足跡曾造訪，當晚舉辦千人餐會引爆疫情擴散危機，金嗓歌友會陳姓館主6日上午出面表示，當晚餐會約有800人參加，而確診者是在1月1日凌晨造訪打牌待了3小時、2日、3日下午也有造訪，每次約停留3小時，這三天接觸的人數各是10多人，已經報給桃園市衛生局及轄區派出所匡列疫調。

陳姓館主說，金嗓歌友會成立18年，每年約有36場活動，而跨年聚會在晚間9點開始，約到12點結束，因採報名制度，數量額滿確診者報不進來，所以他當晚沒有參加餐會，只有進到棋藝社房間打麻將。確診者在去年1月至5月間是在歌友會櫃台擔任點歌工作，但是5月疫情爆發歌友會沒有營運，為了生活他才到桃園機場擔任清潔工，而他加入會員時間約2年，平時比較沉默，到會館也都是打麻將並不會唱歌。

陳姓館主說，調閱監視器看到確診者在1月1日凌晨、2日及3日下午有前來會館，跨年夜當晚他在凌晨12點20分到，當時聚餐已經結束，只剩10幾個人留在現場作場地清潔工作，當晚待了3小時離開，而2日、3日下午也都停留3小時，打了2圈麻將離開，確診者這3天每次接觸都是10多人，都有確切報給桃園市衛生局和轄區派出所掌握。

他也說，目前會員回報身體都沒有異狀，有些人很擔心，也有人自行前往社區篩檢站篩檢，也呼籲這幾天有來金嗓歌友會的人一定要篩檢，也要密切注意自身身體健康。