出發前才開心昭告天下，不過職業網球世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）挑戰澳洲網球公開賽第10冠的美夢，又陷入不確定，因為他在入境澳洲時沒能提出醫療豁免的文件，被海關拒絕入境、取消簽證，目前還在機場等候進一步通知。

喬柯維奇因為一直沒有提出打過疫苗的證明，按照澳洲維多利亞州政府的防疫規定，是無法入境參賽澳網，不過周二他開心表示自己從維多利雅州政府取得醫療豁免，已經準備搭機前往澳洲，他在澳洲當地時間周三晚間降落澳洲，海關並未接受他的醫療豁免，並表示喬帥沒有符合入境需求。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）周四上午表示：「你必須有醫療豁免證明，但喬柯維奇卻沒有有效期限的醫療豁免證明。」

喬柯維奇的父親透露，兒子目前被帶到機場一間房間，任何人都不能進入，並有兩名警察看守。有澳洲媒體守候在喬帥可能在的機場旅館外，希望可以掌握到最新消息。