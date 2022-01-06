北京市訂定2022年GDP增長目標 預計5％以上 11:282022/01/06 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北京市今(2022)年地區生產總值(GDP)預計增長5％以上。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北京市長陳吉寧6日作政府工作報告時表示，北京市今(2022)年經濟社會發展主要預期目標是：地區生產總值(GDP)增長5％以上，一般公共預算收入增長4％，城鎮調查失業率控制在5％以內，居民消費價格漲幅3％左右。 陳吉寧說，北京冬奧會和冬殘奧會開幕在即，這是一件大事，要全面落實綠色、共用、開放、廉潔的辦奧理念，以跑秒計時的狀態、壓線衝刺的幹勁，一體推進冬奧防疫和城市防疫，全力以赴。 防疫旅館1／16達入住高峰 黃珊珊嘆業者承受極大壓力 第三階段預賽開打 衝刺8強 #GDP #吉寧 #增長 #防疫 #北京市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 冬奧發言人亮相 稱防疫壓倒一切 04:102022/01/06 產業財經 本土個案現蹤防疫旅館 北市2周體檢164家 2家不符規定 16:402022/01/05 生活 補破網 新北啟動公共運輸防疫措施 04:102022/01/05 焦點要聞 桃機群聚再擴大 陳時中：春節專案考驗才開始 04:102022/01/06 財經要聞 春節入境瀕高峰 鄭籲縮短第3劑期程 04:102022/01/06 焦點要聞 桃機群聚擴大累計8人染疫 美國應列重點高風險國 04:102022/01/06 焦點要聞 北京冬奧倒數30天 習近平考察場館 04:102022/01/06 產業財經 本土確診再＋1 他喊台灣人自律 網點名2族群防疫鬆散 13:262022/01/05 生活 蘆洲警分局新樓啟用 侯剪綵勉勵顧好新北 04:102022/01/06 地方新聞 香港防疫再升級 禁英美航班落地 04:102022/01/06 全球財經 嘉義市加強防疫 黃敏惠：拍照戴口罩 17:302022/01/05 生活 兩岸熱門新聞 首次 中國太空站機械臂轉位貨運太空船試驗成功 - 兩岸 社評／透視民進黨反中牌的詐術本質 - 焦點新聞 - 旺報 大陸國企清理拖欠帳款 台商比讚 - 焦點新聞 - 旺報 西安咸陽國際機場暫停國際客運航線 義烏飛北京航班全取消 - 兩岸 騰訊接入 微信數位人民幣錢包上線 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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