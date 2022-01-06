北京市長陳吉寧6日作政府工作報告時表示，北京市今(2022)年經濟社會發展主要預期目標是：地區生產總值(GDP)增長5％以上，一般公共預算收入增長4％，城鎮調查失業率控制在5％以內，居民消費價格漲幅3％左右。

陳吉寧說，北京冬奧會和冬殘奧會開幕在即，這是一件大事，要全面落實綠色、共用、開放、廉潔的辦奧理念，以跑秒計時的狀態、壓線衝刺的幹勁，一體推進冬奧防疫和城市防疫，全力以赴。