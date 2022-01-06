時事評論員管仁健前年撰文批評前國民黨政策會執行長蔡正元是「特務出身」、「與馬英九這種職業學生師出同門」，遭蔡控告妨害名譽，檢方認定「特務」一詞具有貶抑之意，依加重誹謗罪起訴，但台灣高等法院維持一審認定，判決管無罪確定。

檢方起訴指控，管在2020年6月12日，撰寫標題為「蔡正元為何影射許昆龍是抓耙仔？」的文章，內容指「特務出身的蔡正元」「與馬英九這種職業學生師出同門，都是同一特務體系」等，刊登在「New Talk」新聞網站的「管仁健觀點」專區，涉犯加重誹謗罪。

士林地方法院一審認定，管在發文評論，其意並非全在惡意詆毀蔡正元的名譽，而「特務出身」之用詞雖不免尖酸刻薄，惟就全文所佔之比重、論述主題而言，仍未逾越其合理範圍。

一審認為，管的發文雖可能使讀者對蔡產生負面評價，並使蔡感到名譽受損或不快，然既非憑空杜撰事實而來，並可由大眾自行判斷其是否公允，屬善意之適當評論，判管男無罪，上訴後，高院駁回確定。