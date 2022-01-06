警方破獲掛著薩摩亞這個島國之名的境外博弈集團在台中的總公司。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

網站開發公司負責程式開發多種博弈遊戲。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

會員經APP下注簽賭，再由財務公司提供信用、現金儲值，或虛擬貨幣方式簽賭，將不法金流轉至境外公司。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市中二選區9日將投開票，外界傳選舉賭盤押注，台中市警方積極查賭，5日當天破獲某科技公司「掛羊頭、賣狗肉」的博弈集團，調查發現，其賭博網站單月會員投注金額逾10億元，包括各式運動賽事、彩票及其他博奕下注遊戲等在警詢後，查獲公司幹部及員工50人，查扣贓證物及現金960餘萬元，警訊後依賭博罪嫌移送偵辦。

「不要動！」警方以迅雷不及掩耳的速度，衝進博弈機房，內部人員用來格式化電腦資料的按鈕還來不及啟動，見到大批刑警湧入，嚇到瞠目結舌、雙手舉起，當場逮捕50名嫌犯，警方說，這是近期破獲最完整的博弈集團。

台中市刑警大隊長林明佐指出，警方破獲掛著薩摩亞這個島國之名的境外博弈集團，其台中總公司包括，網站開發公司、系統維護公司、推廣客戶公司、財物金流公司等4個公司、6個據點。

林明佐指出，網站開發公司負責程式開發，有體育競技、電子遊藝、真人棋牌、彩券、捕魚娛樂、遊戲、等交由系統公司營運，透過客服推廣給客戶，經APP下注簽賭再由財務公司提供信用、現金儲值，或虛擬貨幣方式簽賭，將不法金流轉至境外公司。

警方指出，歷經調查蒐證，當天動員百餘名警力，針對該公司分設於台中及北部等地區，商辦大樓及民宅華廈等同步進行搜索，對博弈集團分散各地之據點，從網站開發、系統維運、推廣客服、金流水房等部門進行查緝，當場查扣電腦主機、螢幕、手機、伺服器、監視器主機及公司帳冊、現金等。

台中市警察局指出，為防制賭盤介入選舉，影響選舉公平性，要求各單位全力投入查緝賭博工作，針對可能經營賭盤之賭博網站、六合彩組頭等，實施一波波專案掃蕩作為，自去年12月20日起迄今查獲各類賭博案69件229人，尚未發現有經營選舉賭盤情事。

署長陳家欽表示，中二選區補選為全國唯一單一選區選舉，選前激烈受全國矚目，「所有選舉賭盤得以依附之管道（鏈）」；秉持「行政中立、依法行政」原則，主動積極蒐報賄選暴力情資，全面查察賄選及防制暴力介入選舉，落實各項蒐證作為，讓補選案順利完成。