財新6日公布，2021年12月中國服務業PMI較上月回升1至53.1，連續4個月位於擴張區間，顯示2021年底服務業經營擴張力道加強。

此前公布的12月財新中國製造業PMI回升至50.9，重回擴張區間。兩大行業景氣度均回暖，帶動財新中國綜合PMI回升1.8至53。

服務業新訂單指數連續第4個月處於擴張區間，但僅小幅增長。調查樣本企業稱，需求轉強、新產品發布和新客戶增加，是12月助推銷售的主因。也有部分企業反映，疫情以及防疫措施抑制了新業務增長。

相比內需小幅回暖，服務業外需保持平穩。12月服務業新接出口業務指數顯示，來自海外的新業務量持續增長，但增速與前兩月相近，僅屬微增。

隨著市場恢復，服務業就業指數連續4個月位於擴張區間，12月出現2021年6月以來的最高值。企業普遍表示，用工規模上升與工作量增加、企業著力提升產能有關。

財新智庫表示，12月，經濟景氣度恢復，製造業、服務業供求改善，通膨壓力緩解，但就業市場依然承壓，經濟基礎恢復不牢固，企業樂觀預期有所減弱，疫情的反覆以及海外需求仍是不穩定因素。穩經濟將成為2022年經濟工作的主線。

該智庫指出，財新中國製造業PMI就業指數以及近期官方公布的調查失業率數據，均指向就業市場改善動能邊際趨緩。未來一段時間，政策層面應強化就業優先導向，加強對中小企業的定向支持以及增強政策連續性、穩定性和可預期性。