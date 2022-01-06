全聯明（7日）起至2月10日展開阪急麵包花生季，首次與台灣在地「新福源花生」合作6款花生麵包與吐司，原價30元至69元、特價25元至59元； We Sweet同場加映，再與日本泡芙專賣店beard papa’s聯名甜點，去年合作2周就完售，業績破4000萬元，這次好評回歸再加入新品共5款，原價59元至109元、特價55元至99元，預計業績可達6000萬元。

這次花生季，麵包首推古早味「新福源花生麵包」、可吃到花生醬與巧克力雙重濃郁風味的「新福源花生小可頌」、改良升級人氣維也納麵包的「新福源花生維也納」、厚實風味的「新福源花生羅宋」。2款吐司新品有「新福源花生丹麥小吐司」、「新福源花生生吐司」。

全聯We Sweet再與日本泡芙專賣店beard papa’s聯名5款甜點，原價59元至109元、特價55元至99元間。（全聯提供）

去年We Sweet x beard papa’s聯名甜點中銷售數量第一名是網友最推薦的「舒芙蕾卡士達布丁」，活動期間賣超過12萬個，「卡士達千層」、「卡士達瑞士捲」也名列前茅的人氣商品，「巨大卡士達杯」則讓人一口接一口。這次新品「卡士達餐包」，採用日本進口麵粉與3道發酵工法烘烤而成的湯種麵包，加入獨家香草卡士達內餡製作。