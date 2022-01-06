滙豐(台灣)商業銀行與聯電簽訂永續發展表現連結貸款，貸款規模為7000萬美元，相關資金將用以支持聯電綠色發展，進一步提升企業綠色永續績效。

滙豐台灣企業暨金融同業處負責人中野泰直指出，本次提供永續發展表現連結貸款是聯電永續發展戰略的重要一步，因為該貸款與數個具指標性的永續關鍵績效目標結合，包括溫室氣體排放强度、用水強度等。

本次貸款架構除了通過滙豐集團永續金融小組的審核，並遵循國際資本市場協會所制定的《永續發展表現連結貸款原則》，有助於通過市場化手段引導企業資本投向綠色領域，滙豐台灣每年也將對預先設定的永續目標定期審視。

永續發展表現連結貸款始於2017年，是為了促進、鼓勵對於追求永續發展的企業進行融資的一個創新綠色金融工具。通過設定永續發展績效目標，永續發展表現連結貸款將激勵企業實現具有實質性、可測量、具有一定宏偉規劃的永續發展目標。