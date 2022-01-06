台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案、台中市第二選區立委補選都將於1月9日（周日）舉行投票，與以往投票都在周六舉行不同。中選會提醒，有關選舉、罷免活動相較於公民投票活動，有更為嚴格的規定，請民眾務必遵守，以免觸法。

根據中選會新聞稿指出，該案罷免活動及中二競選活動期間，政黨及任何人不得於罷免活動期間之每日上午7時前或下午10時後，從事公開的罷免宣傳活動，或藉由其他公開之競選、助選等活動宣傳支持或反對罷免之行為；但不妨礙居民生活或社會安寧者，不在此限。另中選會也說明，政黨及任何人不得於投票日從事競選、助選或罷免活動，請民眾務必遵守；違反規定者，處新台幣50萬元以上500萬元以下罰鍰。

自110年12月30日0時起至111年1月9日投票時間截止前，政黨或任何人亦不得以任何方式，發布與此次罷免案、補選有關之民意調查資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述；違反規定者，處新台幣50萬元以上500萬元以下之罰鍰。

中選會也提醒民眾，投票日於投票所四周30公尺外，若有妨害或擾亂投票之進行，或妨害民眾自由行使其投票權等不法行為，含監控行為在內，將由檢警機關依刑法第142條及第147條規定處理；同時，投票日投票所四周30公尺內，也不得有喧嚷、干擾、勸誘他人投票或不投票之行為，以免觸法。

此外，針對中二立委補選，中選會也會洽請警方加派警力，協助維持第10屆立法委員台中市第二選舉區缺額補選之選務秩序。