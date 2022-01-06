手機轉帳快速方便，還可寫備註提醒消費資訊，一名女網友昨（5日）請男友幫忙刷存摺，不料明細中出現「一夜春宵的費用」，讓男友瞬間臉綠，無奈原PO也忘記這筆錢是匯給哪個網購賣家，期盼發文後賣家看到後能幫她證明清白，意外引起網友熱議。

原PO在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，昨天她請男友幫忙到銀行刷存摺，不料其中有一筆消費1910元，叫「一夜春宵的費用」的支出，讓對方瞬間臉綠，質問「這是什麼鬼春宵」。

原PO看完也滿頭問號，完全不記得這筆錢是匯給哪個網購賣家，也不記得是買了什麼，只好急忙解釋「我會打這樣一定是故意要鬧認識的人」，但伴侶依舊保持沉默，讓她崩潰發文，希望賣家看到後能出面留言，證明她的清白。

貼文一出一外引起網友熱議，「笑死，挖洞給自己跳」、「一夜就把人忘記了，難怪備註是一夜春宵的費用」、「現在連一夜春宵都要這樣列帳了」、「看金額應該只是探索的價格」、「平價汽車旅館一晚好像也是這個價格上下」。

2小時後原PO更新貼文表示找到兇手了，原來這筆錢是她向已婚好友買保養品，轉帳時靈機一動寫下的，事後還向友人開玩笑稱，「跟您一夜春宵真的很讚，可惜妳結婚了，過夜費我來出吧」，讓網友笑翻。