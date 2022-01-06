位於新竹縣竹北市、新豐鄉交界的垃圾掩埋場，6日清晨又傳出火警。（翻攝照片）

位於新竹縣竹北市、新豐鄉交界的垃圾掩埋場，6日清晨又傳出火警，新竹縣政府消防局接獲報案後，立即派遣新豐、豐田、山崎、第一大隊共6車16人前往搶救，現場燃燒面積約100坪，這也是繼去年12月19日的火災後，短時間內又再度起火。

新竹縣消防局派員協助滅火，也出動挖土機協助開挖，期望能迅速滅火，以免延燒。去年底的大火一連2天持續悶燒，由於濃煙竄出，不僅附近居民、行經用路人肉眼可見，甚至連其他地區民眾都能看到濃煙，期望能盡速滅火，避免濃煙、臭味飄散。