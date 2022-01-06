據大陸國家衛健委今天（6日）通報，1月5日0至24時，大陸報告新增新冠確診病例189例。其中境外輸入病例57例，本土病例132例（河南64例，其中許昌市50例、鄭州市5例、洛陽市4例、周口市3例、商丘市1例、固始縣1例；陝西63例，均在西安市；浙江5例，均在寧波市）。

截至5日18時，河南省鄭州市新增陽性病例6例，累計確診病例7例、無症狀感染者10例。5日晚召開的「鄭州市新冠肺炎疫情防控」第27場新聞發布會上，鄭州市政府副秘書長李慧芳說，本次疫情傳播呈現多點散發、聚集傳播並存特徵，傳播鏈條較為清晰，主要涉及牌友、喪宴和家庭等聚集性傳播。

李慧芳表示，截至目前，管城、二七、中原、金水4區重點區域、重點人群核酸檢測採樣98.98萬人，已全部檢測完畢，共檢出陽性病例6例。該市在重點區域、重點人群核酸檢測的基礎上，5日10時啟動全市全員核酸檢測工作。目前，全市已累計採樣644.25萬人次，完成檢測506.46萬人次。

根據疫情發展，鄭州市先後將管城區、二七區和中原區部分區域進行分類管理。目前，全市有封控區10個、管控區4個、防範區3個。封控區實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」管理措施，管控區實行「人不出區、嚴禁聚集」管理措施，防範區實行非必要不外出，確需外出的需持有48小時內核酸檢測陰性證明。

李慧芳表示，3日以來，推送涉及鄭州市本土疫情數據1.23萬條，已排查1.21萬條，排查率98.38％。累計排查密接410人、次密接902人。從現有疫調情況看，本次疫情傳播呈現多點散發、聚集傳播並存特徵，傳播鏈條較為清晰，主要涉及牌友、喪宴和家庭等聚集性傳播。針對牌友鏈條，現已鎖定73人；針對喪宴鏈條，現已鎖定131人。

目前，鄭州已投入使用隔離酒店20家、隔離用房2350間，備用隔離點14家、隔離用房1476間。按照「逢陽必報、即報即隔、應隔盡隔」要求，對所有牌友圈、喪宴圈涉及人員和所有密接者、次密接者全部落地查人，及時有序隔離管控。該市已累計集中隔離718人、居家隔離4899人。