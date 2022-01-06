推薦賽事 : 1/8(六)，09:00 華盛頓首都@聖路易藍調

國家冰球聯盟(NHL)本季東區競爭激烈，前四名球隊積分差距都在2分以內，暫居榜首的華盛頓首都本週末將展開客場之旅，首站將挑戰中央區龍頭聖路易藍調，藍調本季擁有西部最佳的主場戰績(12勝3敗2和)，而首都的客場戰績10勝3敗3和也非等閒之輩，這場強龍力拼地頭蛇之戰，絕對是本週末國家冰球聯盟最值得關注的賽事。

進攻系統圍繞在奧維契金(Alex Ovechkin)身上的首都，本季進攻戰力雄厚，場均進球3.44球、射正率10.9%都高居東區之首。高齡36歲的奧維契金在場上依舊有著高水準的表現，目前得分50分在東區得分榜遙遙領先。進攻端除了有寶刀未老的奧維契金，後場還有卡爾森(John Carlson)運籌帷幄，擅於穿針引線的卡爾森本季已傳出24次助攻之多，是首都進攻體系重要的一環。防守端部分，首都兩年前與老臣霍爾特比(Braden Holtby)分道揚鑣後，就啟用雙門將輪值，薩姆索諾夫(Ilya Samsonov)與維南賽克(Vitek Vanecek)的救球率都落在聯盟平均水準，表現中規中矩，經歷換血後的首都門將群表現穩定，本季應能擺脫前兩年下半季防守崩盤的窘境。

聖路易藍調已近一個月未嘗敗績 (5勝3和)，這段期間場均失球僅2.25球，雖然主力門將賓寧頓(Jordan Binnington)一度因新冠肺炎缺陣，但從發展聯盟上來的林格倫(Charlie Lindgren)補上門將戰力缺口，先發5場的場均失球僅有1.22球，林格倫的崛起讓藍調防守端多了一名可用之兵，也厚植了季後賽爭冠的本錢。進攻端部分，去年因傷錯過大半賽季的塔拉申科(Vladimir Tarasenko)，本季健康回歸後火力全開，近10戰的場均得分高達1.5分。而藍調的接班計劃也在今年開花結果，布赫內維奇(Pavel Buchnevich)為首的替補群日益茁壯，前場戰力充沛的藍調本季射正率10.7%、以多打少成功率29.5%都在西區名列前茅，如果門將賓寧頓能找回2019年奪冠時的狀態，兵強馬壯的藍調今年在季後賽仍大有可為。

雙方的射正率都位居聯盟前段班，進攻能力都有一定火侯在，加上兩隊門將防守並不算亮眼，此戰預期將會走向進攻戰，大小玩法推薦投注大5.5。勝負盤方面，雙方各項進攻數據都在伯仲之間，但首都的後防能力較佳，場均讓對手的射正數28.4次高居聯盟第二，而後場經驗較稚嫩的藍調則高達31.8次，在進攻戰中能降低對手攻擊把握度，有較大的機會帶走最後勝利，故推薦投注不讓分玩法客勝。