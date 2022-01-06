就在獨行俠6日將替諾維茲基舉辦退役儀式，且揭曉他的紀念銅像這一天，柯瑞表現超級低迷，全場投24中5，含三分球投9中1，僅拿14分、9籃板及5助攻，獨行俠也靠東契奇26分、8助攻與7籃板帶領，終場99比82狠狠修理了勇士。

由於獨行俠將於賽後替諾維茲基舉辦退役儀式，也讓獨行俠打來士氣相當高昂，更關鍵的是，柯瑞上半場完全失準，半場投10中1，含三分球投5中0，僅拿5分，也讓勇士打完上半場，以39比50落後獨行俠，勇士半場三分球投15中1。

柯瑞下半場一開始就投進三分球，幫助勇士重新找回進攻節奏，甚至反超比數，可惜來到末節，勇士又開始熄火，反遭獨行俠擴大領先到14分，打到最後1分33秒，勇士總教練科爾眼見已經沒有可能追上，也把所有主力都換下場休息了。

獨行俠除了東契奇以外，芬利史密斯也有17分進帳，布朗生15分，小哈達威14分，完全給足即將正式退役的諾維茲基面子；勇士也因柯瑞的低迷，全場三分球投28中5，全隊得分最高的是威金斯17分，小培頓11分、11籃板。