受惠於各產品線成為全球各大半導體及品牌廠產品主力供應商，雙鴻(3324)今年營運看俏，雙鴻表示，今年業績可望再創歷年新高，法人預估，雙鴻今年每股盈餘可望上看16元到18元，由於雙鴻目前本益比遠低於散熱廠平均本益比，法人也調高雙鴻目標價至260元。

商務NB/顯卡/伺服器/資料庫中心/AI人工智慧等各項應用需求強勁，雙鴻2021年12月合併營收攀高至15.05億元，月增1.75%，年增19%，連兩個月創下單月歷史新高，累計2021年第4季合併營收41.92億元，季增13.17%，年增15.7%，創下單季歷史新高，累計2021年合併營收為142.46億元，創下歷史新高。

由於目前客戶訂單強勁，雙鴻預估，今年第1季營運有望挑戰歷年同期新高。

雙鴻在半導體客戶布局成果逐漸顯現，目前不僅是AMD全系列產品散熱供應商，在AMD新一代5奈米製程伺服器，雙鴻氣冷與水冷解決方案獲得AMD在白皮書中指定推薦，光AMD今年的下單量就可望較去年倍增，公司亦於去年底正式通過Intel新一代伺服器平台Eagle Stream認證，獲得Intel指定採用，未來亦可望逐步擴大至Intel其他產品線，隨著元宇宙應用日益廣泛帶動伺服器/資料庫中心大量建置需求，雙鴻因Intel及AMD新一代平台認證同步到手，伺服器及資料庫中心可望成為雙鴻未來幾年營運成長主要動能。

隨著元宇宙及車聯網等各項新興應用帶動高速運算需求強勁，且公司全面調漲新舊產品價格，雙鴻樂觀看待今年業績，雙鴻表示，公司整體營運進入新成長期，今年不僅營收可望較去年成長，毛利率及獲利因漲價及產品組合優化，可望較去年大躍進。

由於雙鴻本益比低於散熱廠平均本益比，法人也調高雙鴻目標價至260元，激勵雙鴻今天盤中股價逆勢大漲。