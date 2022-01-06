身為全球煤炭最大出口國的印尼，其能源結構雖還是以傳統燃煤為主，但為儘快完成綠化環保，近期也鼓勵當地居民能多多使用天然資源太陽能的光電池設備。

印尼民眾表示，自己從2020年開始，前後共投入千萬印尼盾，約700美元用來裝設光電池相關產品之後，現在每個月電費少了一半，預計5年內這項環保投資就可以回本。

印尼政府曾誓言，最晚到2060年時將實現碳中和目標。由1.7萬個大小不等的島嶼所組成的印尼，天然資源豐厚且全年陽光普照，但印尼的太陽能電力，卻在全球20大工業國當中排在最後。

因此，印尼政府改變能源政策，當地中產階級環保意識抬頭，再加上中國大陸製造的太陽能設備愈來愈便宜，讓印尼在過去3年多，光電池數量的用戶數量大增超過7倍，約4500個，發電量達44MW(百萬瓦)。

同時，印度尼西亞太陽能協會(ISEA)也預測，2023年民眾裝的光電池電力，有機會上看1000MW，2025年後每年可達3000MW至5000MW。

目前，印尼7.3萬MW所需電力中，使用煤炭的比例高達6成，太陽能發電量僅180MW，來源包括太陽能電廠以及民眾在自有住宅安裝的設備等。因此，印尼政府也預估，當地未來太陽能還有上看40萬MW的成長潛力。