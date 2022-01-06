桃園機場群聚擴大，已有8人染疫，其中7人為清潔員，指揮中心成立桃機前進指揮所，由王必勝坐鎮指揮官，今天早上王必勝接受媒體採訪指出，機場清潔承包商上信實公司800多名員工全數採檢完畢，除了已知的7名清潔員確診以外，其他都是陰性。

王必勝表示，大夜班清潔人員是昨晚最後一批檢驗，160多人中篩出3人陽性確診，目前信實企業部分800多名員工都採檢完，總共7人確診。初步了解7名確診清潔工都是在二航廈工作的大夜班，比較可能的傳染途徑是下班做接駁車回家，將會根據這些線索去尋找感染源。

王必勝表示，7名清潔工的共通點是他們未按照規定、混搭交通車，目前已經無法用交通車的位置判斷感染風險，已將該公司93名清潔工送至集中檢疫所檢疫。

至於昨晚新增的3名確診，王必勝表示，目前衛生局的疫調已經出來，相關接觸者也已經匡列隔離、採檢，現在就是在等結果。3名確診都是大夜班清潔工，1人50多歲、2人60多歲，Ct值為33.8、23.4及19.5。