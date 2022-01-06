近來北部多家防疫旅館發生群聚感染，為避免防疫旅宿出現檢疫者相互感染病毒，台南市衛生局率先購置80台紫外線循環氣流殺菌機，加上廠商捐贈共100台，提供高風險防疫旅館使用，台南市長黃偉哲說，一般紫外線殺菌機需房間淨空才能消毒，這台機器即使有人也能消毒，大大提升效率，減少病毒量。

黃偉哲說，目前北部防疫旅館出現群聚感染，這對春節已很吃緊的防疫旅館量能產生影響跟衝擊，因此衛生局超前部署，今年第一個上班日，1月3就趕快緊急聯絡採購紫外線循環氣流殺菌機，這對防疫旅館清消工作有很大的幫忙，將提供高風險防疫旅館使用，加強空氣、環境除菌阻斷傳播，避免產生疫情破口。

黃偉哲說，近日出現多起本土病例，且有防疫旅館發生群聚感染，台南會全力守住第一道防疫防線，台南市目前有56家防疫旅館，房間數1462間，他說，台南目前沒有1家防疫旅館出現漏洞或破口，希望持續維持，也把防疫旅館量能做好，把防疫旅館這一關守好很重要。

他說，在這個節骨眼，不分中央、地方，不論是中央主導的集中檢疫所或台南負責的防疫旅館，台南都會全力做好，守住防線，維護國人健康。

衛生局長許以霖說，紫外線循環氣流殺菌機提供高風險防疫旅宿，直接照射環境對空間及附著細菌達到除菌及照射吸入的空氣進行除菌，阻斷傳播，但他說，即使有這台機器，防疫旅館仍須加強環境清消。