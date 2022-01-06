彰化縣政府再衝接種涵蓋，自1月7日至31日止，於合約醫療院所接種第1、2劑COVID-19疫苗之18歲以上民眾接種後可獲得200元禮券。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

因應國際疫情升溫，Omicron新型變異株之威脅增加，彰化縣衛生局再衝接種涵蓋，訂1月為COVID-19疫苗接種月，結合轄內合約院所，自1月7日至31日止，於合約醫療院所接種第1、2劑COVID-19疫苗之18歲以上民眾接種後可獲得200元禮券。

彰化縣長王惠美表示，最近疫情又有一點點緊張，彰化縣政府從1月7日到1月31日訂為我們的接種月，拜託第1劑、第2劑還沒施打的鄉親，儘快跟全縣243家醫療院所聯絡施打，1月7日到1月31日來施打，每人送200元禮券。拜託鄉親儘速跟醫療院所連絡施打。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，統計至2022年1月3日止，彰化縣12歲以上人口COVID-19疫苗第1劑接種率85.4％，第2劑接種率73.2％，還有很大成長空間，並提醒18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書。若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。

彰化縣衛生局也提醒，接種COVID-19疫苗應與流感疫苗等其他疫苗間隔需至少7天。彰化縣已全面開放民眾可至合約院所預約施打，民眾可自行至243家合約院所預約接種，彰化縣合約院所名單可於衛生局網站查詢。

葉彥伯也提醒，第2劑施打滿5個月以上，要追加第3劑，已就是2021年8月7日以前接種第2劑者才可以接種第3劑，同樣可以跟全縣243家醫療院所聯絡施打。