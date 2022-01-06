台中捷運藍線設站規劃在立委補選選前掀波，林佳龍質疑市府將坪頂站移至正英站，有圖利顏家之嫌。台中市副議長顏莉敏6日率國民黨議員林孟令及沙鹿區課里長赴正英路口說明，反控林佳龍在市長任內，並未規劃坪頂及正英路站，而是人煙稀少的南勢坑站，她強調，這兩站不是二選一的問題，高分貝要求林「踹共」！

顏莉敏說，請問林佳龍前市長、交通部前部長，如果坪頂站真的這麼重要，為何你在台中市長任內，沒有將坪頂站納入規劃，而規劃所謂的南勢坑站站，這地點方圓500公尺內，根本沒有住人？

顏莉敏手上拿著一張圖指出，行政院核定通過這一張是2018年，林佳龍市長任內送給交通部的可行性研究報告，上面寫的清清楚楚，根本就沒有所謂的坪頂站及正英站，只有一個所謂南勢坑站，當時是說那邊要有一個物流園區，但是現在物流園區計畫已經消失了，所以台中市府才會順應民意，將正英站納入規劃，還有坪頂站，市也正在評估中。

顏莉敏說，她在去年3月30日參加公聽會時，也請交通局將坪頂站納入規劃，這不是二選一的問題，市政府交通局絕對會聽到民眾的心聲，相信盧秀燕市長會順利進行。

顏莉敏更高分貝請問林佳龍，如果坪頂站這麼重要，為何在市長任內還有部長任內，沒有將這兩站納入規劃，現在故意挑撥兩邊民眾的情誼，什麼叫做二選一，林佳龍應出面說清楚。