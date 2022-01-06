美學列車鳴日號滿周年！一共推出58趟次、載運破5千人、環島近45圈

【旅遊經 編輯部報導】

臺鐵美學觀光列車鳴日號上路滿周年了！這一年來，一共推出58趟次、總運行距離達39414公里，相當於環臺近45圈，帶領5237位旅客深度體驗寶島精彩遊程。為歡慶，旅遊業者首度推出「限量版七日環島之旅」，7天6夜79900元起，行程將帶大家蒐集海科館站、石城站、枋山站、臺南站等四個臺灣極點車站，列車還將首度緩行三義泰安欣賞壯闊火炎山，並在九曲堂六塊厝路段領略舊鐵橋之美，並通過臺灣最美車站多良站。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，鳴日號在臺灣打出知名度後，目前已著手規劃拍攝包括韓、日、泰、西、英、法、德等7國語言宣傳短片，未來國境開放後，迎來入境旅遊市場，讓鳴日號能成為一列國際專列。對臺灣來說，火車環島是相當適宜的旅遊方式，鐵道的慢活除了更安全、環保，也能拉長旅遊天數深入寶島風光和人文風情。鳴日號在臺運行超過一年，雄獅旅遊首度推出七日環島遊。

前往國立臺灣交響樂團大本營－臺中霧峰，欣賞青年交​

鳴日號戶外晚宴選在古色古香的臺南知事官邸戶，邀請旅客Dress Code同歡，盛大舉辦復古的「華燈初上」派對

「限量版七日環島之旅」，行程將帶大家蒐集海科館站、石城站、枋山站、臺南站等四個臺灣極點車站，列車還將首度緩行三義泰安欣賞壯闊火炎山

鳴日號限量版7日環島之遊預計5月20日出發，每位旅客上車皆可獲贈玫瑰花增添浪漫氣息，車上也會提供驚喜甜心廣播，並前往國立臺灣交響樂團大本營－臺中霧峰，欣賞NTSO臺灣青年交響樂團限定版演出；餐飲會在古色古香的臺南知事官邸戶外晚宴，邀請旅客Dress Code同歡，盛大舉辦復古的「華燈初上」派對，以及前往一位難求的長濱SINASERA 24無菜單料理，提供限定專屬包場活動；晚上還能入住全臺票選頂級住宿第一名的太魯閣晶英酒店，以及華泰瑞苑墾丁賓館、瑞穗天合國際觀光酒店等不同旅宿體驗。

為提供多樣化的「寶島經典」，列車上備有阿里山咖啡、日月潭紅茶，以及臺南知名伴手禮「連德堂煎餅」、鹿港總統國宴茶點「蓮花酥」等，一次體驗臺灣各大在地精品。行程特別也安排近期爆紅的藍皮解憂號觀光列車，體驗海上列車的迷幻魅力，沿途鐵道秘境還有許多不能錯過的打卡亮點。

6月25日趟次還要帶旅客入住號稱臺灣「最難訂」的五星飯店谷關虹夕諾雅，品嘗臺南知事官邸復刻版日皇太子宴

鳴日號除了升級版7日環島之遊外，2022年第二季也推出許多特色行程，5、6月份限量席次今(6)日早上十點開賣，估計又將掀起搶購熱潮！其中，5/6出發的母親節專屬花東列車，除了贈送康乃馨給偉大的媽媽們外，也安排音樂表演團體上列車獻唱，還可以親子一起製作手做糕點、MADMAN鳴日號限量版手工皮件DIY體驗，3天2夜32900元起；6/25趟次還要帶旅客入住號稱臺灣「最難訂」的五星飯店谷關虹夕諾雅，品嘗臺南知事官邸復刻版日皇太子宴，帶旅客體驗不凡的日本皇族氣度，3天2夜62900元起。

圖片：雄獅旅遊集團提供