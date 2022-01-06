陽明董事長鄭貞茂介紹營養午餐菜色。（資料照）

近期陽明有員工跟媒體爆料，公司團膳菜色縮水，對此陽明海運董事長鄭貞茂親上火線澄清，並開放員工餐廳給媒體參觀，他表示，不想吃員工餐廳的同仁，已取消扣20元的伙食費問題，強調員工反映團膳菜色後隨即改善，公司向來重視員工福利。陽明員工餐消息披露後，引發網友兩極回應，「一餐20元有什麼好嫌的？」、「XX電爛成那樣都沒事，怎麼陽明被罵死？」、「麥X理買超4000多張 無畏利空！」

對於有員工爆料說陽明團膳縮水，鄭貞茂表示，公司對伙食非常有信心，有員工在意因為沒有每天在員工餐廳用餐，還要扣20元伙食費造成損失，他認為20元既然造成員工困擾，即拍板取消，公司全數吸收。他上任後，提升員工餐的菜色，主食區至少有雞、豬、魚肉等，提供員工多種選擇，另外還有素食區。

至於長榮豪發40個月超狂獎金，令外界稱羨，陽明獲利同樣看俏，卻傳出僅8個月年終，引發員工不滿。鄭貞茂表示，陽明是官股性質，已盡最大努力爭取員工福利，長榮發出40個月年終，台灣沒有幾家公司能發出如此高額獎金，若大家要比較的話，可能會造成更多對立。

鄭貞茂指出，員工績效獎金、員工紅利等事宜，公司內部均訂有相關提撥規範，而獎金標準則依員工個人績效考核結果發放，並沒有外傳8個月，他跟董事都希望員工多拿一點。

陽明近期話題不斷，除了砸重金買樓、101點燈外，連公司團膳縮水也登上版面，引發PTT網友熱議，有人認為「阿榮跟這種同產業好衰 股價被拖著」、「還有多少利空 一次爆出來」、「這篇真的太扯，請黑明產業鏈住手」、「下一篇，廁所沒有衛生紙」、「其實就是員工不爽在挑毛病而已XDD」、「我開始懷疑有人買新聞想吃貨了」。

還有網友狂酸爆料員工，直呼「每餐20元欸，居然還敢靠北，厲害惹」、「外面20塊只有白飯配蛋，還不夠」、「一餐20元有什麼好嫌的？又不是一餐收你80然後又難吃」、「比京元電便當差再來抱怨」、「真的是過太爽」。