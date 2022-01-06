台灣運彩各項玩法之中，有一樣遊戲非常特別，玩家不用管球隊實力、球員能力，甚至連聯盟戰績都不需要涉獵就可以輕鬆參與並享受高賠率的刺激感，這項遊戲就是『籃球特尾樂』！特尾樂簡單來說只要猜對一支球隊比賽結果的個位數字，就可以獲得7倍的獎金、同時猜中兩支球隊的個位數字則有70倍、三支球隊700倍，四支球隊的話，則可獲得高達7,000倍的獎金呢！換句話說只要花個100塊，就有可能中走70萬元紅包錢提早過好年！

以純數學來說，要隨機猜中一場比賽結果的個位數字的機率是10%(0~9共10個選項的其中一個)，但是如果玩家們有參考到該球季的歷史紀錄，會發現各球隊的每個數字(尾數)出現的分布沒有那麼均衡！根據台灣運彩特尾樂的統計頁面顯示，本季美國職籃截至1/4，曼斐斯灰熊的尾數8、印第安那溜馬的尾數4以及布魯克林籃網的尾數4都各出現過7次之多，都各自佔球隊出賽場次的23%，其中最值得大家注意的是溜馬，溜馬的4、1、8三個尾數合起來就佔了57%，換句話說若是同時包下溜馬比賽的尾數4、1、8，中獎機率可是接近六成！

另外一種特尾樂的投注密技就是瞄準各隊尚未出現過的尾數，根據經驗各隊在過往球季0~9每個尾數都一定會開出來，因此估計沒有意外的話現在各隊尚未出現過的尾數隨著賽程的進展都會一一出現！目前本季有12個球隊各有1個尾數還沒出現過，分別是公牛的尾數6、火箭的尾數0、國王的尾數6、灰熊的尾數9、太陽的尾數0、灰狼的尾數9、馬刺的尾數7、騎士的尾數0、暴龍的尾數6、爵士的尾數1、籃網的尾數8以及鵜鶘的尾數1，最誇張的是上段提到的溜馬，溜馬目前3、5、7三個尾數都沒有出現過！