37歲張姓嫌犯10點多已攜槍投案，警方正在訊問中，初步了解疑似是金錢糾紛引發殺機。（呂妍庭攝）

37歲張姓嫌犯10點多已攜槍投案，警方正在訊問中，初步了解疑似是金錢糾紛引發殺機。（呂妍庭翻攝）

朴子分局警方昨漏夜在案發現場採證。（警方提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣東石鄉從事土方生意的張姓男子，昨深夜11點與人相約在台17線三家村一處土地公廟旁談判，雙方疑似起爭執，坐在車內的張男遭人開槍射中頭部，送嘉義長庚醫院急救恢復生命徵象，37歲張姓嫌犯10點多已攜槍投案，警方正在訊問中，初步了解疑似是金錢糾紛引發殺機。

綽號「包子」的張姓男子昨在車內遭人開槍射擊，警方從案發現場附近的監視器畫面發現，事發前有多輛汽車陸續抵達土地公廟廟埕，被害人與另一名友人到場後沒多久，監視器就聽到槍聲，監視器也拍到嫌犯手持槍枝穿過廟埕，從容逃逸過程，警方經過一整晚的調查、傳喚證人說明，張姓嫌犯稍早投案。

初步調查，開槍張姓嫌犯也從事土方買賣，與被害人熟識，嫌犯聲稱雙方有金錢糾紛，至於是買賣糾紛或賭債？警方釐清中。由於昨案發現場很多是幫派組織分子，包括被害人和嫌犯也是警方列管人物，警方不排除槍手是替人行凶，背後還有主使者。