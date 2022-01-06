21歲女星大嶋みく（Oshima Miku）為偶像女團BOCCHI成員，145公分嬌小身型卻擁有不科學的超巨美胸，她時常會在IG跟粉絲分享辣照，吸引13.6萬粉絲追蹤，日前她再曬出自己做瑜珈的照片，嫩顏配上超巨上圍的養眼畫面立刻吸引大批老司機朝聖，意外掀起話題。

大嶋みく日前在IG發文，曬出自己換上瑜珈服的模樣，只見她身穿黑色運動內衣和同色系緊身運動褲，運動內衣完美包覆她的傲人上圍，低胸設計讓深溝若隱若現，從上而下的上帝視角更是讓車頭燈看起來更加雄偉，她也對著鏡頭裝可愛，捏住自己的臉頰，頓時讓大批粉絲心臟爆擊。

大嶋みく在文中透露，自己已經很久沒練瑜珈，導致練完背部肌肉痠痛，但流流汗讓她心情很好，感覺身體正在排毒，貼文曝光後引來4千人按讚，不少網友紛紛大讚，「好可愛，讓人無法抗拒」、「太可愛了」、「去練瑜珈真是太好了呢，みく會被雕塑得更漂亮」、「運動裝可愛又性感」。

大嶋みく身材嬌小卻擁有H罩杯的傲人身材，因此獲封「巨乳小隻馬」、「最兇蘿莉」等稱號，去年10月她才剛推出個人寫真集，為了宣傳在社群平台上釋出多張書內的性感照，其中她身穿白色比基尼，完全擋不住超猛胸器，讓網友忍不住驚呼，「這身材真讓人受不了」。