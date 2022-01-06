台東縣衛生局鼓勵民眾施打疫苗，7日起凡接種第1及第2劑疫苗者，就有贈送農會200元禮券，送完為止。（部立台東醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

台東移民署攜手台東縣衛生局將於1月11日前往南橫公路海端鄉霧鹿社區提供疫苗接種服務。（移民署台東專勤隊提供／蔡旻妤台東傳真）

新冠肺炎再傳本土疫情，為鼓勵民眾踴躍施打疫苗，台東縣衛生局宣布自7日起凡接種第1及第2劑疫苗者，贈送農會200元禮券，送完為止。另外，移民署台東縣專勤隊也將聘請多國語言通譯人員，深入台東縣海端鄉鼓勵外來人口施打疫苗。

台東縣衛生局長黃明恩6日受訪時表示，今年自1月7日起至1月30日止，18歲以上的民眾接種1、2劑新冠疫苗就送農會禮券200元，因禮券數量有限，送完為止，施打第3劑不列贈品受惠。

黃明恩說明，台東縣第1劑施打覆蓋率目前為7成左右，第2劑則有6成。衛生局去年11月辦理「非你『莫』屬-你來打疫苗我送禮」莫德納疫苗接種場次，民眾反應熱烈。

衛生局表示，禮券將配發指定醫療院所，另16鄉鎮衛生所也已贈送200元以下衛教品。呼籲鄉親盡快完成接種，守護自己和家人的健康；相關訊息請至衛生局官網查詢。

此外，台東移民署攜手台東縣衛生局將於1月11日前往南橫公路海端鄉霧鹿社區提供疫苗接種服務，將於11日晚上6時至晚上8時以「不限身分，隨到隨打」的方式，在霧鹿社區活動中心提供疫苗接種快打服務。

移民署台東縣專勤隊長黃志明說，目前正值南橫山區高冷蔬菜及高山茶葉盛產季，農務辛勞繁忙，台東縣專勤隊結合相關單位及醫療院所共同推動「逾期停 （居）留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案」。

黃志明進一步表示，為讓逾期停（居）留外來人口能安心接種疫苗，聘請多國語言通譯人員協助填寫意願書，並以中、英、印尼及越南等四國語言文宣，請現場移工利用社群軟體協助宣傳，鼓勵身邊親友與逾期外來人口出面接種疫苗。

黃志明呼籲，這次專案採「不通報、不查處、不收費、不管制」方式，請海端鄉居民多加鼓勵逾期外來人口踴躍出面安心接種疫苗，提升疫苗覆蓋率，健全國內防疫能量，保護全國人民身體健康，歡迎洽詢台東縣專勤隊專線（089）342095。