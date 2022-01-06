《英雄聯盟》中國職業聯賽（LPL）2022年春季賽即將於下週一（1/10）開打。本季LPL採取與去年相同的安排，採取單循環、BO3賽制（3局2勝），聯賽內的每支隊伍會與另外16支隊伍各別交手一次。開幕戰首日2場比賽分別由OMG戰隊對上TT戰隊、趣加鳳凰（FPX）對上皇族RNG，以下是相關分析：

1/10（一）17:00 TT戰隊 @ OMG戰隊

推薦：正確比數0：2（OMG戰隊勝）

先說TT，去年夏季例行賽戰績只有2勝14敗，聯賽排名倒數第2。轉會期間原班底僅有中路Captain及輔助Pudding留隊，其他位置則分別找來曾任一線隊伍如iG、WE、OMG等戰隊的好手，包括前iG下路Puff與輔助Southwind、前WE打野Frigid，以及前OMG上路NEW。新陣容看起來有機會讓TT在新賽季脫離聯賽倒數的成績。不過，觀察新陣容在去年12月底德瑪西亞盃（簡稱德盃）的表現，小組賽敗給OMG、V5、WBG等隊伍，僅拿到1勝3敗的成績，這支新成軍的隊伍看來還需要時間培養默契與團隊合作。本季聯賽的戰績估計可能會「先蹲後跳」，賽季初期的成績恐怕不會太理想。再說OMG，接替NEW的新上路shanji，以及中路Creme，兩人在德盃中有相當出色的表現，shanji平均每局3.1／2.1／7.3（擊殺數／死亡數／助攻數）換算KDA值有4.9、Creme平均每局2.8／0.8／8.5換算KDA值有14.1，幫助隊伍在德盃打入最後8強。本場比賽，OMG選手在默契與團隊合作等方面的表現優於TT，看好新賽季的首場比賽能以直落二拿下勝利，推薦正確比數玩法可買0：2（OMG勝）。

1/10（一）19:00 皇族RNG @ 趣加鳳凰

推薦：大2.5（局）

先說RNG，去年夏季例行賽戰績10勝6敗，聯賽排名第4，並在2021年世界大賽打入最後8強的RNG。轉會期間，陣容最大的變動就是主力選手中路Cryin離隊，為此RNG管理層找來前SN的上路Bin入隊，並讓上路Xiaohu回歸中路位置頂替Cryin。RNG能打入世界大賽，原本就有一定的實力，雖然主力Cryin離隊，但隊伍指揮官Wei仍在，再加上有強力上路Bin的加入，新賽季的表現還是相當令人期待。再說FPX，隨著上路Nuguri、打野Tian、中路Doinb、輔助Crisp等主力選手悉數離隊，原本預期FPX會被擠出LPL一級強隊的名單，但他們在德盃中一路打入決賽並與滔博電競（TES）打滿5局，雖然最後以2：3惜敗，但FPX的表現已經遠優於眾人的預期，新入隊的輔助Hang與下路Lwx兩人配合十分出色，對決TES的下路雙人組JackyLove和Zhuo也未見弱勢，相當不簡單。本場比賽，雙方實力都不差，有機會打滿3局，推薦大小玩法可買大2.5（局）。