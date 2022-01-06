歐洲汽車製造集團Stellantis和亞馬遜(Amazon)在周三宣布雙方共同合作，亞馬遜的軟體將導入Stellantis轎車和卡車的儀表板控制系統，而Stellantis製造的電動車也將導入亞馬遜的運輸車隊網絡。

該合作協定可以讓亞馬遜在運輸服務上取得更多立足點，另一方面讓Stellantis在軟體開發上，縮小與特斯拉的差距，並開發具有與亞馬遜雲端相連接的資訊娛樂通訊服務平台。

Stellantis周三在義大利股市收漲4.03%。

雙方在CES展覽上宣布該廣泛合作的協定，包括軟體和硬體。雙方表示，合作開發的數位儀表板的資訊娛樂系統將在2024年推出，Stellantis將使用亞馬遜的Alexa語音控制技術，來控制諸如導航、車輛維修、電子商務和電子支付等服務。

亞馬遜還將幫助Stellantis加速開發數位產品，並「升級」Stellantis全球員工的數位技能。作為合作的一部分，Stellantis將利用亞馬遜雲端服務，提供未來車輛行動網路和運算能力。

就亞馬遜方面，Stellantis將於2023年推出的電動貨車，首批將供應給亞馬遜，雙方表示，計畫每年將有成千上萬輛Stellantis的Ram ProMaster電動送貨車上路。

亞馬遜此前曾與創公司Rivian達成協議，購買約10萬輛電動貨車。

CES展另一個消息，Stellantis集團旗下克萊斯勒(Chrysler)品牌執行長Chris Feuell說，計畫在2028年前轉向全電動車的產品線，並在未來推出包括多功能車等產品。

克萊斯勒預計在2025年推出首輛電動車產品。Feuell說，電動車將在4個電動車平台上打造，一次充電的行駛里程約在500至800公里，大多數的克萊斯勒新車都會在該大型電動車平台上建造。

克萊斯勒去年在美國賣出11.5萬輛車，遠低於2005年賣出65萬輛的水準。