海運12月淡季不淡，空運進入傳統旺季，中菲行(5609)去年12月營收再創歷史新高，單月達到46.24億元，年增115.3％；第四季營收也再創單季新高，達131.36億元，年增113.09％；2021年全年營收寫下新高，達388.54億元，年增71.9％。

海運塞港到目前無解，空運進入旺季，使得海空艙位極缺，拉動運價飆高。中菲行去年12月空運物流營收比重回升到6成以上，來到61.7％，營收28.54億元，年增133.2％；海運物流營收16.49億元，年增104.7％，營收占比35.7％；合同物流營收1.21億元，年增2％，營收占比2.6％。

2021年營收下新頁，海運物流營收大幅成長，年增達137.4％，營收162.47億元，占整體營收比重攀升到41.8％；空運物流維持強勁，全年營收達212.28億元，年增47.5％，營收比重54.7％；合同物流營收13.79億元，年增0.8％，占比3.5％。