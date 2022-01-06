面對全球Omicron確診數狂飆，澳門政府5日晚間宣布，9日起將禁止來自中國以外地區的載客民用機入境，為期兩周。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心宣布，為減少新冠病毒對澳門公共衛生的風險，衛生局根據第81/99/M號法令第四條第二款和第2/2004號法律第二條的規定，自2022年1月9日零時起至1月23日23時59分期間，禁止民用飛機由中國以外地區搭載乘客前來澳門。此一要求不妨礙其他防疫要求。

香港5日亦宣布收緊現有防疫措施，包括晚上6點後禁止內用、關閉酒吧和健身房等場所，以及限制部分國家航班入境等，8日起實施，為期14天至1月21日止，港府將在7天後檢視成效，決定是否進一步收緊措施。

除了酒吧和健身房外，遊樂園、公共浴池、理髮廳、按摩院、夜店、卡拉 OK、麻將店和游泳池將自周五起關閉2周，其他措施包含禁止本地遊、公海遊，以及暫停醫院等高風險場所的探訪活動等。

林鄭月娥還宣布，將對8個疫情較嚴峻的國家航班實施為期2周的入境限制，包含澳洲、加拿大、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國，包括轉機。

面對防疫措施收緊，香港零售股6日早盤下跌，周大福跌6.6％，報12.54港元；九龍倉置業跌1.6％，報37.1港元；太古地產跌2.4％，報19.92港元；莎莎國際跌0.6％，報1.57港元。不過，六福集團開盤微跌0.8％，盤中一度升1.2％。