53歲演藝圈美魔女伊能靜過去和庾澄慶（哈林）有一段婚姻，2009年離婚，伊能靜2015年再婚大陸演員秦昊，並生下一女，庾澄慶2016年也與美女主播張嘉欣結婚，育有1女1子，兩人離婚後如今找到各自幸福，伊能靜日前也在微博分享新年期許，除了希望自己依舊能成為善良的成年人，也表示一個人的幸福沒有意義，希望全世界都好，才會有更好的未來。

伊能靜當年和庾澄慶愛情長跑13年在美國低調完婚，傳聞伊能靜當年和庾澄慶媽媽張正芬關係緊張，張正芬還曾稱呼伊能靜是「小歌女」。而她與秦昊結婚後，夫妻倆曾帶秦昊媽媽一起上實境節目，可見伊能靜一吐過去怨氣，和秦昊母親相處融洽，連伊能靜要求秦昊幫忙動手搬家，婆婆也力挺伊能靜，脫口一句：「我贊成小靜」。

伊能靜去年帶女兒、老公到上海定居。（圖／翻攝自伊能靜微博）

去年7月，伊能靜全家人出席秦昊奶奶壽宴，網友曬出側拍照片，可見婆媳兩人私下也好到不行，伊能靜被拍抱著婆婆，婆婆也摟著她的腰一起入場，展現出婆媳真實感情。而今年元旦，伊能靜發文回顧去年心得，透露去年2月全家人搬進上海豪宅，原本住在瀋陽的公婆及她和女兒米粒、秦昊，都在這個新的起點重新開始。

伊能靜發文。（圖／翻攝自伊能靜微博）

伊能靜文中透露，自己搬到上海，意指會和台北的家人分開很長一段日子，她和兒子小哈利間隔了一年多未見，終於在去年6月見到面，8月伊能靜送兒子到機場，讓她又忍不住不捨掉淚，而她原本一直祈禱老公能有上海拍戲的工作，終於在2021年年末傳來好消息，秦昊通知她：「下一個戲定了在上海，能回家了」。

伊能靜和秦昊母親關係融洽。（圖／翻攝自秒拍）

最後，伊能靜說，回歸職場兩年，她學會更謹慎跟深思熟慮，「成為一個善良的成年人，這個念頭沒有改變過」，並祝網友們的新年願望都能成真，「一個人的幸福沒有意義，只有全世界都好，未來才會有盼頭」，引來粉絲回應：「充實的一年，希望靜姐一家圓滿幸福」、「哈哈哈，2021雙十一居然什麼都沒有買，昊哥知道嗎」。