【LIVE直播】酒駕頻傳 交通部提交通安全作為 行政院會後記者會

交通事故死亡人數攀升，從2017年2697人，前年已增加到2972人，交通部今向行政院報告「道路交通安全精進作為」，提出每月公布道安數據及道安民調滿意度、道安預算倍增、改善路口環境及修法加重酒駕處罰等21項跨部會道路交通安全精進作為，其中，針對酒駕修法部分，規畫肇事致人重傷或死亡沒入車輛；酒駕及拒絕酒測累犯累計期限延長為10年，並提高同車乘客罰鍰。

交通部指出，2017年30日交通事故死亡人數為2697人，三年來持續增加，至前年已達2972人，與先進國家相比我國明顯偏高，更被國外人士點名台灣為交通高風險國家。

為降低交通事故死亡人數，交通部今提出跨部會21項精進作為，從7個構面去推動改善，包括管考加強，每月公布道安數據及每季公布道安民調滿意度；今年底預計完成1322處改善路口；監理革新部分，重大違規加重車輛保費、機車駕訓補助名額倍增至2萬名。

酒駕零容忍，交通部擬提出修法，針對酒駕有罪判決從嚴認定易科罰金及假釋條件依法從嚴審核，經醫療評估合於緩起訴條件者將依法戒癮治療。同時，罰則也將提高。酒駕及拒絕酒測累犯累計期限延長為10年。提高同車乘客罰鍰，酒駕行政裁罰未繳納將優先強制執行，預估今年第一季完成修法。

有關道路安全部分，亦將修法嚴懲，包括電動自行車納管、汽機車不停讓行人、落實違規記點、加重無照駕駛罰則、加重惡意逼車罰則。執法也將提升強度，像是推動四季交安專案、增設路口科技執法設備、儘速恢復區間測速。

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