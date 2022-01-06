選前之夜「國家隊」將輔選林靜儀 顏寬恒：正副總統同台很危險

台中市第二選區立委補選倒數3天，選前之夜，蔡英文總統將率副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等南下為林靜儀輔選，國民黨候選人顏寬恒6日表示，總統是全國的、不是林靜儀一個人的，搭專機來站台，3次的交管對民眾影響多大，並質疑正副總統同台很危險，是有國安疑慮的。

林靜儀選前之夜造勢活動，包括蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人將南下站台。媒體詢問顏寬恒有無大咖當天來輔選？

顏寬恒指出，選舉進入緊鑼密鼓階段，大家在街頭上面掃街拜票，已經對群眾造成很多不便，而且也希望群眾能夠多多體諒，所以，他們現在的車隊都很簡單，盡量減少用路人的不便，也怕造成人家的危險。

顏寬恒說，總統是全國的總統，不是林靜儀一個人的，總統自己可以坐專機，別人沒有，其他的部會首長，他們來就3次交管，包括總統、副總統及行政院長，只有他們3個交管，他們3個都來，對人民造成的影響，他們都不在乎。

顏寬恒表示，這場選舉本來就不對等，這就是一個國家隊，總統跟副總統同台是很危險的，有國安疑慮的，他們三個要交管的人擠在一起，再加上幾十個立委，再加上幾百台遊覽車，動員來的幾千人甚至上萬群眾，這樣子可能就是可以買多一點的便當、茶水，除此之外，留下了什麼，一堆垃圾給清潔隊處理。