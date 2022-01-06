高雄52歲李姓男子5日騎乘機車因紅燈越線遭到巡邏員警攔下盤查，此時員警聞到李男身上散發濃濃酒味，且酒測值高達0.33mg／l，員警調查李男身分發現，當天正好是他的生日，且李男還是酒駕慣犯，警方詢後依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

高市警苓雅分局成功路派出所5日下午5時許執行巡邏勤務，員警行經苓雅區中山二路與四維三路口時，發現李男騎乘機車紅燈越線，便對其執行盤查作業，員警攔下李男後發現他滿臉通紅，且身上散發濃濃酒味，懷疑李男酒後駕車。

警方對李男實施酒測發現，他的酒測值高達0.33mg／l，已嚴重超過法定標準值，李男向警方坦承，自己中午在休息時間有喝2罐啤酒，飲酒結束休息4小時後，認為酒精值應該已經消退才會騎車回家，沒想到，酒精還未來得及代謝，就被警方盤查逮捕，警方詢後依公共危險罪嫌將李男移送高雄地檢署偵辦。

值得一提的是，員警在查核李男身分時，赫然發現當天就是他的生日，李男無奈表示「原本要騎車回家準備過生日，但卻在生日當天被警察抓，真的太倒楣了！」，經查李男曾有酒駕紀錄，但未學到教訓仍再次酒駕，幸虧並未造成人員傷亡，警方也告誡李男切勿心存僥倖酒後駕車，避免造成無法挽回的悲劇。

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