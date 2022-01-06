為美國疾病管制暨預防中心（CDC）提供建言的外部專家小組今天投票，建議允許12至15歲群體接種輝瑞（Pfizer）和BioNTech共同開發的COVID-19疫苗追加劑。

路透社報導，CDC預防接種諮詢委員會（ACIP）以13票同意、1票反對的結果，建議CDC同意讓12至15歲群體在打完第2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗至少5個月後接種追加劑。

美國食品暨藥物管理局（FDA）已於本月3日批准12至15歲群體接種輝瑞的COVID-19追加劑，但施打前還須CDC同意。預期CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）很快會有決定，讓追加劑最快能於本週開始施打。

諮詢委員會還表示，CDC應加強建議16至17歲群體接種追加劑。CDC先前同意這個年齡層的青少年接種疫苗，但未建議他們所有人接種追加劑。

由於Omicron變異株迅速擴散，美國近日染疫病例頻創新高。許多上班族和學童收假後重返工作崗位和校園，導致染疫率激增，加深衛生系統不堪重負、企業和學校關閉的隱憂。

CDC預防接種諮詢委員、威克森林大學醫學院（Wake Forest School of Medicine）教授波林（Katherine Poehling）指出：「COVID讓我們的醫院和兒童醫院不堪重負。我們需要用這種工具來幫助孩童安度這次大流行。」

會議中提到以色列衛生部數據顯示，12至15歲孩童接種第2劑疫苗後5、6個月，感染Omicron的機率相當於未接種疫苗的孩童。數據還顯示，接種追加劑後，染疫率大幅下降。

FDA主管馬克斯（Peter Marks）說，面對目前染疫病例激增的現象，允許接種追加劑的年齡層下移到12至15歲是合理之舉。

由於輝瑞/BNT疫苗和莫德納（Moderna）疫苗與心肌炎罕見病例有關，尤其是在年輕男性身上，若干科學家對追加劑表達了憂慮。

目前有關12至15歲群體接種追加劑後發生心肌炎的數據有限，但FDA曾提到，美國和以色列都有證據顯示，18至40歲男性接種追加劑後出現心肌炎的風險，顯著低於接種第2劑疫苗後。

以色列衛生部今天表示，境內12至15歲約4萬4000名接種第3劑輝瑞/BNT疫苗的青少年中，僅出現2起心肌炎病例。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1110106