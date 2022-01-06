因應疫情，很多人改用網購的方式購買食品，行政院消保處在去年9月至10月初，在網路購樣25件市售果乾與果醬，委託財團法人台灣商品檢驗驗證中心進行防腐劑及甜味劑檢驗，檢驗結果25件全部合格，但也發現有8件不合格，甚至還有2件標示「天然」的產品卻產品為人工製品，涉嫌標示不實、誇張或易生誤解標示，已移請地方政府衛生機關依法處理，最高可依食安法處400萬元罰鍰。

行政院消保處網購25件果乾與果醬進行品質檢驗及標示查核，品質檢驗部分25件樣品之防腐劑及甜味劑均未檢出，標示查核部分則有25件樣品包裝標示有8件不合格，其中營養標示合格有6件、有效日期未標示有2件、負責廠商名稱及地址資訊標示不完整則有1件。

消保處指出，其中有2件宣稱「天然」，但產品卻為人工製作，不符合「天然」定義；消保處提及，未依規定標示者可依食安法處3萬元以上300萬元以下罰鍰，並依同法第52條命其限期改正；標示不實、誇張或易生誤解標示者則可處4萬元以上400萬元以下罰鍰，並依同法第52條命其限期改正。

消保處簡任消費者保護官王德明說，詢問食藥署指出，「天然」意謂未添加其他原料，但果醬製作過程中勢必會添加如糖等其他材料，也有經過加工，因此不能宣稱為「天然」。