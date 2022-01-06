受到美國聯邦準備理事會(Fed)釋出鷹派訊號，暗示提前升息，債市也逢拋售，四大指數急速下殺，台股亦呈現開低走低，盤中大跌200點，力守在18300點，預期成交金額約3000億元。

美股高科技股大跌，台積電(2330)連續第二天拉回修正，鴻海(2317)亦呈現拉回，指數開低走跌，影響整個大盤表現。不過觀察升息對金融股有利，今天金控股平盤附近整理，股價相對有撐的類股。

外資近期持續買超，台股操作轉趨多方，但仍須注意美股表現是否影響外資近期態度。內資部分，逐漸進入長假效應，內資轉為相對保守，櫃買市場連續出現第四天黑K。

中小型股仍延續弱勢格局，今天櫃買指數跌破月線，持續偏向弱勢；集中市場跌幅超過1％，短期間資金仍在大型權值股輪動，大盤指數短線力求10日均線支撐。

短線受國際股市波動，大型股面臨整理壓力，中小型股這波漲勢凶猛，反倒影響抱股過年意願降低，長假前仍應留意漲多個股陸續獲利了結賣壓。