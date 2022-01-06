裝甲586旅扮演藍軍防衛城鎮。記者張國威攝

陸軍步兵訓練指揮部配合國防部於今天（6日）辦理「國軍111年春節加強戰備」，由586、333旅進訓部隊實施「機步排專精訓練」、「運動科學簡介」及「體幹班訓練」等課目。以使國人了解國軍官兵春節期間堅守崗位、落實戰備整備實況。

針對共軍對台實施巷戰操演，陸軍步兵訓練指揮部自2年前針對敵情開始實施訓練。陸軍步兵訓練指揮部指出，由於台灣有90％的人口居住在城鎮，共軍開始攻擊，會經歷濱海城鎮、縱深城鎮、山地村落，未來台澎防衛作戰勢必在城鎮地形中發生。

步訓部指出，城鎮戰具備距離近、時間短、壓力大和節奏快的戰場特性，陸軍步兵訓練指揮部奉命從108年開始，編組實施機步排訓練，每一梯次輪訓都會將近訓部隊分為紅藍兩軍。機步排專精訓練，區分基礎訓練（編制武器射擊、小部隊戰鬥、城鎮戰）及綜合訓練（四天三夜城鎮攻防對抗戰鬥訓練）。

步訓部為建立仿真實戰場景，訓練全程採用實兵模擬接戰系統，透過戰裁損傷及各階段戰鬥演練紀錄，協助官兵訓後回顧及檢討，以提升戰鬥、實戰射擊及城鎮作戰能力，達到科學化練兵及實戰化需求。自民國108年11月起至今，已執行18梯次共36個機步排。訓練成效包含形塑擬真戰場環境，強化官兵面對生死心理抗壓及裝備熟悉能力，提升官兵臨戰反應及幹部對小部隊戰鬥指揮的能力。