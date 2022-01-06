黃姓少女失蹤，黃爸爸到線西分駐所報案。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

家住線西的黃姓少女上個月8日離家後就失蹤了，黃姓爸媽焦急地等待，兒福聯盟已張貼「協尋失蹤兒少」上網協尋，黃爸爸今天再度到線西分駐所報案，呼喚女兒快點回家吧！「爸媽都很想你、很擔心」。

黃姓爸媽生了重症兒子後，喜歡孩子的他們又再向兒童福利聯盟認養了女兒，認養後定期和兒福聯繫女兒生活起居狀況，女兒上國中後進入叛逆期，去年12月8日不告離家，一別失去了聯繫，怎麼都連絡不到，警方在住家附近監視器，有發現女兒和朋友騎車離去的身影。

「都過了1個月了，真的很擔心，天氣又這麼冷，擔心她有吃飯嗎？冷不冷，快點回家嗎」，議員賴清美表示，黃爸爸極度擔心，今天又再度到線西分駐所報案，懇請知道黃姓少女下落，趕快聯絡。

兒童福利聯盟也公告協尋啟事，黃姓少女約154公分、40公斤、圓臉、眼睛內雙、淡眉、耳多大、額頭有疤痕、習慣戴黑色口罩，髮型為前有長劉海、後方往上推高至腦勺，兩側頭髮長至肩。